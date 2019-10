Curdos evitam fuga de familiares do Estado Islâmico

© EPA

As forças curdas da Síria anunciaram hoje que contiveram uma aparente tentativa de fuga de um campo no nordeste do país onde se encontram milhares de familiares de militantes do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

O porta-voz das Forças Democráticas da Síria (FDS - lideradas pelos curdos), Mustafa Bali, afirmou hoje que dezenas de moradores do campo atacaram o portão de saída de Al-Hol, onde estão alojadas mais de 70.000 mulheres e crianças.

Mustafa Bali declarou que a situação foi controlada, mas descreveu-a como "crítica".

Um vídeo do sistema de vigilância mostra membros da segurança a perseguir mulheres vestidas de preto, enquanto estas fogem pela estrada principal que existe no centro do campo.

O campo é composto por mulheres de membros do EI, que tentaram recriar no local as regras do grupo extremista.

As autoridades lideradas pelos curdos têm lutado para garantir e fornecer ajuda humanitária ao campo.

Uma autoridade que lida com o campo disse que os moradores estão a aproveitar o foco dos combatentes curdos em defender o território da ofensiva turca na Síria para se revoltar.

A Turquia lançou na quarta-feira uma operação militar contra a milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG), grupo que considera terrorista, mas que é apoiado pelos ocidentais para combater os 'jihadistas' do EI.

A ofensiva de Ancara abre uma nova frente na guerra da Síria que já causou mais de 370.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados desde que foi desencadeada em 2011.