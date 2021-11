Pelo menos quatro pessoas morreram na derrocada de um arranha-céus na Nigéria

Ikoyi é um dos bairros residenciais e comerciais mais exclusivos de Lagos © Pius Utomi Ekpei/AFP

Pelo menos quatro pessoas morreram na sequência da derrocada de um arranha-céus em construção, na capital económica da Nigéria, Lagos. As equipas de resgate continuam os trabalhos numa altura em que há ainda várias pessoas soterradas nos escombros.

As autoridades não souberam especificar o número de soterrados, mas trabalhadores e vizinhos tentavam, a todo o custo, retirar vítimas dos escombros do prédio de 25 andares no bairro de Ikoyi, conforme constaram correspondentes da agência France-Presse (AFP) no local.

"Este é um prédio de 25 andares ainda em construção. Muitos trabalhadores estão presos sob os escombros. Estamos a tentar resgatá-los", disse Femi Oke-Osanyintolu, funcionária da Agência de Gestão de Emergências do Estado de Lagos.

De acordo com moradores e trabalhadores no local, alguns dos quais falaram à AFP cobertos de poeira, dezenas de pessoas poderiam estar dentro do prédio quando este desabou.

"Saí para comprar comida e (...) vi o prédio desabar", disse Latif Shittu. "Sinto-me muito mal porque as pessoas que estão lá dentro têm família".

Ikoyi é um dos bairros residenciais e comerciais mais exclusivos de Lagos, a capital económica e cidade mais populosa da Nigéria, com cerca de 20 milhões de habitantes.

* Notícia atualizada às 21h35