Derrotado em Madrid, Pablo Iglesias anuncia que vai deixar a vida política

O candidato às eleições regionais de Madrid do partido de extrema-esquerda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunciou que se retira da política, depois do mau resultado que obteve e do sucesso da direita.



"Abandono todos os meus lugares, vou deixar a política no sentido da política partidária", disse Iglesias a um grupo de ativistas do seu partido, depois de se saber o resultado das eleições regionais de Madrid.

Pablo Iglesias é o líder do Unidas Podemos e foi vice-presidente no Governo minoritário do primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, tendo abandonado o executivo em março para concorrer às eleições regionais de Madrid que se realizaram hoje.



A direita espanhola e a sua candidata, uma personalidade em ascensão na política espanhola, Isabel Díaz Ayuso, tiveram uma vitória esmagadora nas eleições regionais de Madrid, alcançando quase a maioria absoluta.

O resultado destas eleições significa um contratempo para o Partido Socialista (PSOE) do primeiro-ministro Pedro Sánchez, que lidera uma coligação de esquerda, com o Unidas Podemos, no Governo nacional.

O PP obteve 44,65% e 65 deputados num total de 136, duplicando o resultado das últimas eleições e ficando a três da maioria absoluta.

Por seu lado, o PSOE obteve 16,96 e 24 deputados, tendo sido ultrapassado por Mais Madrid (extrema-esquerda) com 16,99% e 24 membros.

Por seu lado o Voz (extrema-direita) obteve 9,11% e 13 membros no parlamento regional e o Unidas Podemos (extrema-esquerda) 7,25% e 10 assentos.

O partido da direita-liberal Cidadãos, que nas eleições de 2019 teve quase 20% dos votos, obteve agora 3,45% dos votos e desaparece do parlamento regional onde só podem estar partidos com mais de 5%.

