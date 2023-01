Descobertos quatro tipos de dinossauros incluindo um Megaraptor no Chile

Descobertos quatro tipos de dinossauros no Chile © Teresa Suares/EPA (arquivo)

Por Lusa 12 Janeiro, 2023 • 06:44

Investigadores descobriram fósseis de quatro tipos de dinossauros, incluindo um Megaraptor e dois grupos de aves que viveram naquela era, numa zona remota da Patagónia, no Chile, que se tornou num importante depósito de fósseis.

Depois de recolherem fósseis em 2021 no Cerro Guido, localizado no Vale Las Chinas, perto da fronteira com a Argentina, a cerca de 2800 quilómetros a sul de Santiago, os cientistas verificaram em laboratório que estes pertenciam a dinossauros que ainda não tinham sido identificados naquele local.

O Instituto Chileno da Antártica (Inach), em colaboração com investigadores da Universidade do Chile e da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, conseguiram identificar restos de quatro tipos de dinossauros, incluindo dentes e partes ósseas pós-cranianas de um Megaraptor, pertencente à família Theropod.

"É sempre muito interessante em termos científicos descobrir algo que não havia sido encontrado antes no vale de Las Chinas, onde nos começamos a acostumar a novas descobertas de restos fósseis", salientou esta quarta-feira à agência France-Presse (AFP) Marcelo Leppe, diretor do Inach.

Estes dinossauros carnívoros tinham garras de raptor, pequenos dentes afiados e grandes membros superiores, o que os coloca, segundo esta investigação, no topo da cadeia alimentar nesta área, onde habitaram entre os 66 e 75 milhões de anos atrás, no final do Cretáceo.

"Uma das características que nos permitiu identificar com grande certeza a sua conexão aos Megaraptoridae é, antes de tudo, que os dentes são muito curvados para trás", frisou Jared Amudeo, investigador da Universidade do Chile, citado no comunicado.

Também foram identificados dois Unenlagia, ligados aos Velociraptors, que possuem um "caráter evolutivo, o que indicaria que seria uma nova espécie de Unenlagia ou possivelmente um representante de um clado (grupo) diferente", explicou.

Os investigadores também encontraram restos de duas linhagens de pássaros: um Enantiornithe, o grupo de aves mais diverso e abundante do Mesozóico, e um Ornithurinae, um grupo diretamente relacionado com as aves modernas.

Em dezembro de 2021, paleontólogos chilenos apresentaram os restos de um Stegouros Elengassen, um dinossauro enigmático cuja cauda em forma de clava intrigou os cientistas, que tinha sido descoberto nesta mesma área da Patagónia chilena.