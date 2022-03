Detetados elevados níveis de radiação perto de Zaporizhzhia, diz Governo ucraniano

© Sergey Kozlov/EPA (arquivo)

Um funcionário do governo ucraniano disse à Associated Press que níveis elevados de radiação foram detetados perto do local da central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, que está sob ataque das forças russas.

De acordo com um porta-voz da central nuclear, deflagrou um incêndio depois do ataque ao local, que fica na cidade de Enerhodar, no sul da Ucrânia.

Um funcionário do Governo disse à Associated Press que elevados níveis de radiação estão a ser detetados junto ao local da central, a qual é responsável por 25% da produção de energia do país.

Esta fonte falou sob a condição de anonimato porque a informação ainda não foi publicamente divulgada.

O porta-voz da central Andriy Tuz disse à televisão ucraniana que é urgente parar o combate para apagar as chamas,

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de dois mil civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.

