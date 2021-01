Por Cátia Carmo, Gonçalo Teles Guilherme de Sousa 06 Janeiro, 2021 • 19:12 Partilhar este artigo Facebook

A Guarda Nacional dos Estados Unidos da América foi mobilizada para ajudar a dispersar os manifestantes pró-Trump que, esta quarta-feira, invadiram o Capitólio e a Câmara dos Representantes, em Washington DC. O anúncio da Casa Branca surge já depois do mayor da cidade ter ordenado um recolher obrigatório a partir das 18h horas locais (23h00 em Lisboa).

Antes, as autoridades já tinham ordenado evacuação de edifícios onde estão situados escritórios do Congresso americano. O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, foi retirado da câmara do Senado e já apelou ao fim da violência.

A televisão NBC cita as forças de segurança do Capitólio, que estão preocupadas com "um pacote suspeito", e adianta que estão proibidas as entradas e saídas dos edifícios do complexo.

Ouça aqui o comentário do editor de Internacional da TSF, Ricardo Alexandre.

Igor Bobic, repórter do Huffington Post, partilhou no Twitter imagens de manifestantes que conseguiram mesmo entrar no edifício e estão a poucos passos da câmara do Senado, que está agora isolada e trancada.

Outro repórter, Steven Nelson, do New York Post, captou imagens de manifestantes a descarregar extintores no interior do edifício.

Pouco antes das 13h00 locais (18h00 em Lisboa), escreve o Washington Post, um grupo de homens derrubou algumas das barreiras montadas em torno do edifício e percorreu os relvados que levam ao Capitólio. Centenas de pessoas ultrapassaram as barricadas enquanto gritavam "em frente!".

Trump quer paz

No Twitter, Trump pede aos manifestantes que apoiem a polícia do Capitólio e as forças de autoridade. "Eles estão do lado do nosso país. Mantenham-se pacíficos!", escreveu.

Recolher obrigatório em Washington

O mayor de Washington decidiu impor um recolher obrigatório na cidade, após a invasão do Capitólio. A CBS indica que a polícia já pediu reforços para ajudar a conter os manifestantes.

Alguns dos manifestantes tentaram mesmo chegar à escadaria que leva ao interior do Capitólio, mas foram impedidas pelas forças de autoridade. Os edifícios com ordem de evacuação são a Library of Congress James Madison Memorial Building e a Cannon House Office Building.

A sessão que estava a decorrer foi interrompida e os senadores foram levados para um "local seguro", indica a imprensa norte-americana.

Gás lacrimogéneo em utilização

Dentro do edifício, a polícia tenta dispersar os manifestantes com recurso a gás lacrimogéneo, como se vê nas imagens registadas pelos jornalistas que estão dentro do Capitólio.

Entretanto, os protestantes, que reclamam a vitória de Donald Trump, já conseguiram alcançar a sala principal do Senado.

A polícia pediu aos congressistas no interior da Câmara dos Representantes para colocarem máscaras de gás após a dispersão de gás lacrimogéneo no interior do Capitólio.

Vários órgãos de comunicação social norte-americanos avançam que o Departamento da Defesa terá recusado um pedido das autoridades de Washington DC para a mobilização da Guarda Nacional.

Pelo menos uma pessoa ferida por bala

Pelo menos uma pessoa foi ferida por uma bala, segundo os serviços de emergência, citados pelo canal local da Fox.

Segundo a agência Efe, imagens transmitidas pelo canal MSNBC mostram uma mulher a ser transportada numa maca com uma forte hemorragia e ouvem-se alguns legisladores a gritar "foram disparados tiros", enquanto membros da segurança do Capitólio sacam das armas na sala do plenário da Câmara dos Representantes.

Também a Associated Press noticia a existência de um ferido, citando uma fonte conhecedora do assunto que falou com a agência norte-americana sob condição de anonimato.

A agência diz que a vítima foi transferida para o hospital, desconhecendo-se a gravidade do seu estado.