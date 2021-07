Doze mortos e 26 feridos em acidente de autocarro com migrantes na Turquia

Próxima da fronteira com o Irão, a província de Van é um dos pontos de passagem de migrantes © EPA

Doze pessoas morreram e 26 ficaram feridas no sábado à noite num acidente de autocarro que transportava migrantes em situação irregular em Van, no leste da Turquia, anunciou este domingo a prefeitura, citada por meios de comunicação locais.

Segundo a prefeitura, 11 migrantes e uma pessoa que organizou o transporte clandestino morreram no acidente.

As 26 pessoas feridas foram transportadas para um hospital e o proprietário do autocarro foi preso, de acordo com as mesmas fontes citadas pela agência France-Presse.

Próxima da fronteira com o Irão, a província de Van é um dos pontos de passagem de migrantes.

Em julho de 200, uma embarcação que transportava migrantes naufragou no lago de Van, provocando 60 mortos.

Nesta província, onde todos os anos chegam milhares de afegãos, iranianos e paquistaneses, mais de 80 migrantes morreram em 2020. No ano anterior, foram 59.

A Turquia é um dos principais países de trânsito de migrantes que procuram chegar à Europa.