'Drone' cai junto à capital da Croácia. Média croatas falam em "aparelho soviético"

As autoridades fecharam todos os acessos ao parque onde o drone se despenhou © Antonio Bat/EPA

Um aparelho aéreo não tripulado ('drone') despenhou-se, na quinta-feira à noite, num parque da capital da Croácia, Zagreb, disse a polícia local, com os 'media' croatas a avançarem que se trata provavelmente de um aparelho de fabrico soviético.

A comunicação social croata aponta que o aparelho poderá ser um 'drone' de reconhecimento de fabrico soviético que tem sido utilizado recentemente pelas forças ucranianas.

As autoridades fecharam todos os acessos ao parque, situado a seis quilómetros do centro da capital croata, não tendo, até ao momento, fornecido - de forma oficial - qualquer detalhe sobre o tipo de aparelho.

De acordo com um comunicado, a polícia foi alertada pelos residentes da zona, após "uma explosão e a queda do aparelho", que não foi definido.

A queda do aparelho deixou uma cratera no parque Jarun, ao lado de um lago, tendo sido encontrados dois paraquedas junto ao local do incidente, indica o mesmo documento.

Várias viaturas que se encontravam na zona ficaram danificadas.

Dois jornais locais, que citam um especialista em aviação militar, escreveram que "pode tratar-se de um Tupolev Tu-141 utilizado recentemente pelas forças ucranianas".

De acordo com as notícias, trata-se de um aparelho aéreo não tripulado fabricado na antiga União Soviética entre as décadas de 1970 e 1980 e que aterra com recurso a paraquedas.

A Croácia, país membro da NATO desde 2009, encontra-se a cerca de 550 quilómetros (em linha reta) do território ucraniano, alvo de uma ofensiva militar russa desde 24 de fevereiro.