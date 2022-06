"É quase um milagre." Seca no Iraque revela ruinas de cidade com mais de 3400 anos

Por Clara Maria Oliveira 01 Junho, 2022 • 09:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As ruínas de uma cidade com mais de 3400 anos, pertencente ao reino Mitani, no Iraque, foram descobertas por uma equipa de arqueologistas curdos e alemães, revela a Universidade germânica de Friburgo e Tübingen.

Localizada nas margens do rio Tigre, a antiga povoação emergiu devido ao baixo nível da água que cobre a barragem de Mossul. Desde o final de 2021, o Iraque lida com períodos de seca extrema, facto que permitiu o início das investigações.

© Universities of Freiburg and Tübingen, KAO

Com a descoberta de um palácio e vários grandes edifícios durante as escavações, os especialistas acreditam ter encontrado a antiga cidade de Zakhiku, que se diz ter sido um centro importante durante a existência do Império Mitani (entre 1550 e 1350 a.C.).

O palácio era a única parte da cidade já documentada, em 2018. Em poucas semanas, devido ao "receio da subida do nível do rio", a equipa de arqueólogos conseguiu mapear outros locais, como um forte com vários muros e torres, um edifício de armazenamento com vários andares e até um complexo industrial que controlava grandes partes do norte da Mesopotâmia e da Síria.

© Universities of Freiburg and Tübingen, KAO

Durante as escavações, também foram encontrados cerca de 100 vasos com placas que continham escrituras cuneiformes - muito utilizadas na época. "É quase um milagre que escrituras cuneiformes feitas de argila crua tenham sobrevivido tantas décadas por baixo de água", revela um dos arqueólogos envolvidos na investigação, Peter Pfälzner.

Para prevenir eventuais estragos causados pela subida do nível das águas do rio Tigre, o local foi quase todo coberto com lonas de plástico e cascalho. O projeto, financiado pela Fundação Gerda Henkel, quer proteger as paredes de barro não cozido e outras que ainda possam estar escondidas nas ruínas.

O Iraque tem sido, segundo a universidade alemã, um dos países que mais está a sofrer com as alterações climáticas, principalmente no sul do território. O aparecimento das ruínas deveu-se às grandes quantidades de água que foram sido retiradas da Barragem de Mosul para evitar que as culturas agrículas secassem.