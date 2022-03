É uma casa portuguesa (que se abre a ucranianos)

© EPA

Há mundos por trás dos símbolos que se podem "clicar" na plataforma wehelpukraine.org . Há um desenho para cada tipo de ajuda que se pode oferecer. Desde habitação, a apoio psicológico, documentação ou qualquer outro que nem tenha passado pela cabeça do criador da plataforma.

"Tenho um apartamento com três assoalhadas, vivo sozinho", explica Pedro Bessa que se ficou logo pelo primeiro símbolo - o desenho de um quadrado e um teto. E é quanto baste para se preencher uma proposta de ajuda.

Pedro Bessa: "São riscos que valem a pena correr" 00:00 00:00

"Imagino-me no lugar destas pessoas e seria o mais importante para mim, um local seguro e confortável onde parar".

Pedro Bessa é assessor de comunicação e abre a porta de casa onde vive em Barcelos. Tem um quarto para uma ou duas, "com sorte não há de ser preciso". Se for, são bem-vindos.

Pedro Bessa explica porque disponibilizou a sua casa a refugiados ucranianos 00:00 00:00

Uma coisa é contribuir com bens ou voluntariado, outra é abrir a porta de casa a estranhos. "Claro que há sempre algum risco, não sabemos que tipo de pessoa iremos acolher, mas no cenário atual, acho que é um risco bem pequeno, perante a imensidão do que é preciso fazer".

