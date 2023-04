Ecstasy em vez de chocolate. Polícia belga apreende droga escondida em coelhos da Páscoa

Coelhos eram feitos com um bloco sólido de MDMA © Kenzo Tribouillard /AFP

As autoridades alfandegárias do aeroporto de Bruxelas apreenderam esta semana um lote de coelhos da Páscoa que, em vez do famoso chocolate belga, eram feitos de MDMA, a substância psicotrópica partir da qual se produzem comprimidos de ecstasy.

Esta droga sintética é muito comercializada pela internet e, consequentemente, enviada pelo correio, neste caso disfarçada dos chocolates mais vendidos nesta época do ano.

Segundo a agência de notícias AFP, a encomenda de falsos coelhos de chocolate destinava-se a um comprador de Hong Kong. O lote tinha mais de um quilo de MDMA, suficiente para produzir seis mil pastilhas de ecstasy.

A Bélgica já era uma porta de entrada para a Europa de cocaína proveniente da América Latina e agora parece estar a tornar-se um distribuidor de drogas sintéticas produzidas no continente europeu e enviadas para todo o mudo através do correio.

"Hoje em dia as pessoas podem encomendar online ou na dark web com apenas alguns cliques e escolher o que querem que seja entregue em sua casa", nota Florence Angelici, porta-voz do Serviço Público Federal da Bélgica.

No ano passado foram apreendidas no aeroporto de Bruxelas quase seis toneladas de droga.