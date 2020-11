Elon Musk ultrapassa Bill Gates e torna-se o segundo mais rico do mundo

Elon Musk © Alexander Becher/EPA

Elon Musk ultrapassou Bill Gates na tabela dos mais ricos do mundo, ocupando agora o segundo lugar do Bloomberg Billionaires Index.

Já na semana semana passada o CEO da Tesla, de 49 anos, ultrapassou Mark Zuckerberg, passando a ocupar a terceira posição do ranking, e esta terça-feira voltou a subir na tabela ao passar à frente do cofundador da Microsoft.

A subida do no preço das ações da Tesla foi o que mais contribuiu para que a fortuna de Elon Musk aumentasse mais de sete mil milhões de dólares para os 127.9 mil milhões de dólares (cerca de 107.7 mil milhões de euros).

Até há pouco tempo, em janeiro deste ano, Elon Musk ocupava o 35.º lugar do Bloomberg Billionaires Index, mas nos últimos meses viu a sua riqueza aumentar mais de 100 mil milhões de dólares (84 mil milhões de euros).

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, continua a ser o mais rico do mundo no índice da Bloomberg, com , com uma fortuna estimada em 182 mil milhões de dólares (152 mil milhões de euros).

A Bloomberg estima ainda que os multimilionários ficaram 23% mais ricos em 2020, como o equivalente a mais 1,3 biliões de dólares nos bolsos.