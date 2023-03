Embarcação em dificuldades com 47 migrantes a bordo ainda por resgatar

© Pascal Pochard-Casabianca/AFP

Uma embarcação precária com 47 migrantes a bordo está a flutuar com dificuldades a poucos quilómetros da costa da Líbia, alertou este domingo na rede social Twitter a organização não-governamental Alarm Phone.

"Mais de 24 horas após o nosso alerta inicial às autoridades, os migrantes estão exaustos e ainda no mar, a lutar contra o vento e contra as condições climáticas adversas. Pedimos às autoridades que coordenem um resgate o mais rápido possível e levem as pessoas para um local seguro em Itália", escreveu a Alarm Phone, uma ONG criada por uma rede de ativistas para alertar salvamentos marítimos.

A embarcação, insistiram, está à deriva desde sábado, estando a ser assolada por ondas altas no Mediterrâneo central.

"A pretensa Guarda Costeira líbia disse-nos que as autoridades italianas iriam coordenar o resgate, mas não nos deram nenhuma informação. As pessoas devem ser resgatadas e trazidas já em segurança para a Europa", acrescentou a ONG.