"Emergência de saúde pública." Nova Deli impede circulação de alguns carros

Apesar dos esforços, a qualidade do ar continua nos piores registos © Danish Siddiqui/Reuters

Nova Deli acordou esta segunda-feira com menos trânsito. Para tentar reduzir os níveis de poluição, os carros com matrícula terminada em números ímpares estão proibidos de circular na cidade indiana.

As escolas estão fechadas, e as autoridades ordenaram ainda a paragem de todas as obras na capital da Índia.

Apesar dos esforços, a qualidade do ar continua nos piores registos: numa escala que vai até 500, a poluição em Nova Deli situa-se acima dos 400 pontos.

Na sexta-feira, o Governo de Nova Deli declarou o estado de emergência de saúde pública.

A poluição do ar atingiu um nível considerado perigoso, podendo agravar as doenças cardíacas e pulmonares, com uma mortalidade prematura dos doentes crónicos e da população mais idosa.

O estado de emergência vai estender-se até, pelo menos, dia 15 de novembro.