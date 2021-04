Encontrados 17 imigrantes mortos em barco à deriva nas Ilhas Canárias

Resgate de migrantes © Angel Medina G./EPA

Pelo menos 17 pessoas morreram a bordo de um barco de imigrantes que foi encontrado à deriva, na última noite, nas Ilhas Canárias, segundo o Serviço de Resgate Marítimo de Espanha.

Um barco patrulha da Guarda Civil resgatou esta noite 41 imigrantes que se encontravam na mesma embarcação, entre eles três crianças e nove mulheres, segundo a EFE.

Um outro navio de busca e resgate foi enviado para a zona.

Três sobreviventes foram, na segunda-feira, resgatados da embarcação por um helicóptero militar espanhol e transportados para a terra, segundo a mesma fonte, citada pela AP.

Cerca de 4.000 pessoas imigrantes, provenientes de África, chegaram às Canárias desde início do ano, de acordo com o Ministério do Interior da Espanha.

A rota da costa ocidental africana para o arquipélago espanhol, vizinho da ilha da Madeira, tornou-se uma das mais usadas na imigração ilegal.

Em 2020, pelo menos 849 pessoas morreram ou desapareceram tentando chegar às Canárias, e 23.000 chegaram ao seu destino, de acordo com o Projeto de Migrantes Desaparecidos, das Nações Unidas.