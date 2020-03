© Guillaume Horcajuelo/EPA

Nas últimas 24 horas, 769 pessoas morreram por causa do novo coronavírus. No total, em Espanha, a Covid-19 já fez 4.858 vítimas mortais. De acordo com o balanço apresentado pelo Ministério da Saúde, há no país 64.059 infetados.

No entanto, o número de pessoas recuperadas voltou a subir pelo segundo dia consecutivo e 2.342 pessoas tiveram alta nas últimas 24 horas. Ao todo, 9.357 pacientes já recuperaram desde o início da pandemia.