Espanha ultrapassa 10 mil mortos por Covid-19 após recorde de morte em 24 horas

Está ultrapassada a barreira dos 10 mil mortos: Espanha registou, nas últimas 24 horas, 950 novas mortes devido à Covid-19, alcançado um total de 10.003 vítimas mortais.

O país regista 110.238 casos de infeção desde o início da pandemia - mais 8102 desde esta quarta-feira - com 26.743 mil casos de cura e mais de 54 mil doentes hospitalizados.

O continente europeu, com mais de 490 mil infetados e cerca de 33.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 13.155 óbitos em 110.574 mil casos confirmados até terça-feira.