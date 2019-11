Estas são as fotografias da vida selvagem mais cómicas de 2019

Por Carolina Rico 13 Novembro, 2019 • 06:44 Partilhar este artigo Facebook

Está escolhida a fotografia vencedora do Comedy Wildlife Photography Awards 2019, prémio destinado às fotos de animais mais cómicas do ano.

A britânica Sarah Skinner foi a grande vencedora entre mais de quatro mil participantes de 68 países, com uma imagem de dois leões africanos intitulada "Grab life by the..." ("Agarrar a vida pelas...").

A preferida do público foi a lontra fotografada por Harry Walker e os dois pássaros em plena "discussão familiar" fotografados por Vlado Pirsa venceram a categoria "criaturas do ar". O prémio portefólio foi para o conjunto de imagens que mostram o romance entre dois esquilos do Cabo africanos - da oferta de um ramo de flores ao casamento, passando pelo primeiro beijo e uma dança romântica.

Na galeria acima pode conhecer ainda as fotos destacadas com uma menção honrosa.