Estas são as melhores fotografias de vida selvagem do ano

"O momento", de Yongqing Bao, foi o grande vencedor da 55,ª edição do Wildlife Photographer of the Year. É uma imagem "entre o humor e horror", descreve o júri da competição, que capta a reação de uma marmota ao dar de caras com uma raposa-dos-himalaias, o confronto entre um predador e a sua presa.

Já o vencedor geral entre os mais jovens, o Young Wildlife Photographer of the Year 2019, foi Cruz Erdmanntook, de 14 anos, que mergulhou durante a noite no estreito de Lembeh, na Indonésia, para fotografar uma lula iridescente.

Em comunicado, os responsáveis pela competição promovida pelo Museu de História Natural britânico dizem ter recebido mais de 48 mil candidaturas de fotógrafos profissionais e amadores de cem países.

Os trabalhos vencedores serão expostos no museu londrino a partir de dia 18 de outubro e até 31 de maio de 2020.