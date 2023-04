EUA consideram que Afeganistão voltou a ser um centro de coordenação jihadista

© Alex Wong/Getty Images via AFP (arquivo)

O Departamento de Defesa norte-americano considera que o Afeganistão se voltou a converter num centro de coordenação terrorista internacional, em dois anos de poder dos talibãs, incapazes de travar o ressurgimento do grupo Estado Islâmico, foi divulgado este sábado.

Uma nova série de documentos secretos do Pentágono (Departamento de Defesa) divulgados indica que o grupo 'jihadista' está a planear, com a participação da sua ramificação afegã, ataques contra a Europa e a Ásia e quer fazer o mesmo nos Estados Unidos.

Por exemplo, os líderes do Estado Islâmico - Província de Khorasan (ou ISIS-K) planearam ataques a embaixadas, igrejas, centros comerciais e chegaram a contemplar um ataque durante o Mundial de Futebol do Qatar, no final do ano passado, noticiou a agência espanhola Europa Press.

Em dezembro passado, os responsáveis do Pentágono tinham conhecimento de nove destas possíveis operações, que aumentavam para 15 em fevereiro, segundo a informação, que foi recolhida pelo jornal norte-americano The Washington Post.

A partir do Afeganistão, "o Estado Islâmico está a desenvolver um modelo rentável para operações externas que se baseia numa combinação de recursos internacionais, recrutando operacionais em países alvo e estabelecendo redes de facilitação", segundo a avaliação do Pentágono.

O regime talibã considera o Estado Islâmico uma organização terrorista e desde a sua chegada ao poder, em agosto de 2021, empreendeu algumas operações contra os esconderijos do grupo, sem, no entanto, conseguir impedi-lo de perpetrar ataques.