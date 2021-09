EUA investiga alegado tráfico de raparigas menores nas evacuações de Cabul

Os talibãs conquistaram Cabul a 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO © Anthony Wallace/AFP

Funcionários dos Estados Unidos da América (EUA) em centros de entrada nos Emirados Árabes Unidos e no Estado de Wisconsin identificaram vários incidentes em que meninas afegãs foram apresentadas às autoridades como "esposas" de homens muito mais velhos.

Embora o casamento infantil não seja incomum no Afeganistão, os norte-americanos têm políticas rígidas contra o tráfico de pessoas, que incluem processos para os criminosos e sanções para os países que não reprimem estes atos, noticia a agência de notícias Associated Press.

Segundo um documento interno a que a AP teve acesso, o Departamento de Estado avançou com uma "orientação urgente" para outras agências depois de alegadas 'crianças noivas' terem sido levadas para Wisconsin.

Um outro documento revelado por funcionários norte-americanos, refere que jovens afegãs num dos locais de trânsito para refugiados afegãos em Abu Dhabi alegaram terem sido violadas por homens mais velhos, após terem sido forçadas a casar para fugirem do Afeganistão, perante a chegada ao poder dos talibãs no país da Ásia Central.

O Departamento de Estado ainda não fez qualquer comentário sobre estes documentos ou a veracidade contida nestes.

As autoridades têm realçado que levam todas estas alegações a sério, mas referiram que muitas são anedóticas e difíceis de provar, principalmente devido à grande movimentação de refugiados afegãos em vários locais do Médio Oriente, Europa ou Estados Unidos.

Um relatório de 27 de agosto, enviado a todas as embaixadas e consulados dos Estados Unidos, bem como ao centro de comando militar na Florida, aponta para possíveis problemas envolvendo meninas e homens mais velhos, sendo que alguns destes afirmam ter mais do que uma mulher em Fort McCoy, base do exército dos EUA em Wisconsin.

Segundo partes do documento a que a AP teve acesso, há "relatos de vários casos de mulheres menores que se apresentaram como casadas com homens afegãos adultos, bem como famílias polígamas".

Os talibãs conquistaram Cabul a 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.