Eurogrupo chega a acordo "sem precedentes". São 500 mil milhões para combater Covid-19

Mário Centeno © Patrícia de Melo Moreira/EPA

Por Lusa/TSF 09 Abril, 2020 • 21:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os ministros das Finanças europeus chegaram esta quinta-feira a acordo sobre um "pacote de dimensões sem precedentes" para fazer face à crise provocada pela pandemia da Covid-19, anunciaram vários participantes na videoconferência conduzida desde Lisboa por Mário Centeno.

"A reunião terminou com os ministros a aplaudir", anunciou o porta-voz de Centeno na rede social Twitter, enquanto o ministro francês, Bruno Le Maire, dá conta de "um excelente acordo" que garante "500 mil milhões de euros disponíveis imediatamente" e prevê "um fundo de relançamento" no futuro.

Também o comissário europeu da Economia, o italiano Paolo Gentiloini, anunciou um acordo em torno de "um pacote de dimensões sem precedentes".

Os detalhes do acordo serão explicados numa conferência de imprensa com a participação do presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, que terá início às 21h30 de Lisboa.

Propostas "muito ambiciosas", diz Mário Centeno

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, explica que algumas das propostas "são muito ambiciosas e teriam sido impensáveis há algumas semanas". Na última crise, explica, "a Europa fez muito pouco e demasiado tarde".

"Só conseguiremos atravessar esta crise juntos, enquanto europeus", alertou Mário Centeno.

Os trabalhadores, empresas e países vão receber "redes de segurança" para compensar os ""13 milhões de postos de trabalho" que foram criados desde a última crise e "foram destruídos em apenas algumas semanas".

"Foram canalizados 100 mil milhões de euros para os países" para que possam assegurar empregos.

Para as empresas, em especial as PME, com bens, serviços e pessoas impossibilitadas de se movimentarem, é preciso "assegurar liquidez".

"Acolhemos a iniciativa para criar um escudo europeu de 200 mil milhões de euros para empréstimos a PME", explicou o presidente do Eurogrupo.

Foi criado um apoio de 2% de cada um dos PIB dos países - cerca de 240 mil milhões de euros - para apoio aos países da zona euro que precisem de aceder a quantias de apoio.

O único compromisso é que "estas quantias têm de ser utilizadas em cuidados de saúde e em medidas de combate à Covid-19".