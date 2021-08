Exército israelita confirma ataque a alvos no sul do Líbano

© AFP

O exército israelita confirmou ter bombardeado esta quinta-feira de madrugada alvos no sul do Líbano em retaliação ao lançamento de três foguetes do país árabe no dia anterior, dois dos quais atingiram solo israelita.

"Em resposta aos foguetes lançados em território israelita, os aviões de combate atingiram locais de lançamento de foguetes e infraestruturas utilizadas para o terrorismo no Líbano", disse um porta-voz militar numa declaração.

Fontes da milícia Hezbollah confirmaram também a agência noticiosa Efe os bombardeamentos sobre o sul do Líbano, na zona fronteiriça entre os dois países, depois de Israel ter lançado três ataques de artilharia em reação aos foguetes.

"Um alvo adicional foi também atingido na área a partir da qual foram lançados foguetes ", disse o exército, que já tinha atacado o sul do Líbano com artilharia há 15 dias, em resposta a dois outros foguetes lançados a partir do país árabe.

Israel e o Líbano não têm relações diplomáticas e têm permanecido tecnicamente em guerra desde então, com frequentes ataques de baixa intensidade na fronteira.