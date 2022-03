Explosão de mina terrestre mata três adultos e fere três crianças em Kiev

Após a explosão, os adultos morreram no local © Zurab Kurtsikidze/EPA

Três adultos morreram e três crianças ficaram feridas, esta terça-feira, após a explosão de uma mina terrestre numa estrada na região de Chernigov, a norte de Kiev, anunciou Liudmyla Denisova, responsável pelos Direitos Humanos do parlamento ucraniano, citada pela AFP.

De acordo com a responsável ucraniana, os civis estavam num carro. Após a explosão, os adultos morreram no local e as crianças foram hospitalizadas.

Liudmyla Denisova lembrou que o uso de minas terrestres é proibido pelo direito internacional.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

O ataque ordenado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, visa a "desmilitarização e a desnazificação" da Ucrânia, o que significa o derrube do regime pró-ocidental de Kiev.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

