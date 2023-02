Rússia vai atingir objetivos na Ucrânia "passo a passo." Putin discursa sobre o Estado da Nação

Por Carolina Rico com Lusa 21 Fevereiro, 2023 • 09:26 Partilhar este artigo Facebook

O Presidente russo, Vladimir Putin, discursa esta terça-feira sobre o Estado da Nação e avaliar os progressos da campanha militar na Ucrânia e a situação internacional.

No parlamento russo, Putin começa por justificar a invasão, alegando que os militares ucranianos estavam a preparar a compra de armas nucleares, a instalar laboratórios de armas químicas junto à fronteira e a armar grupos neonazis.

O Presidente russo responsabiliza ainda o Ocidente pela escalada do conflito, em especial os Estados Unidos, que têm como "objetivo final", diz, agredir a Rússia e "ganhar dinheiro" com o conflito. "Querem acabar com com a Rússia de uma vez e para sempre."

"Foi feito tudo o que era possível para resolver este problema de uma forma pacífica. Por detrás das nossas costas, desenvolveu-se um cenário diferente (...) As promessas dos líderes ocidentais tornaram-se uma mentira."

Um ano depois desde o início da "operação especial", a Rússia não baixa os braços, assegura Vladimir Putin. Apesar de o país viver momentos "difíceis", a Rússia alcançará os seus objetivos na Ucrânia "passo a passo".

"Para garantir a segurança do nosso país, para eliminar a ameaça representada pelo regime neonazi que surgiu na Ucrânia após o golpe de 2014, foi decidido realizar uma operação militar especial. Passo a passo, cuidadosamente e sistematicamente, alcançaremos as tarefas que estamos a enfrentar."

Putin reitera que a Rússia quer "defender as suas crianças" de toda a ideologia ocidental que não seja compatível com "o livro sagrado", como o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Sobre o estado da economia, Putin admite que é preciso "resolver problemas estruturais" e "mudar a estrutura da economia" para acabar com a dependência face ao dólar. Em vez de estar dependente de importações, a Rússia vai criar produtos e tecnologia "de alta qualidade" que outros países vão querer importar. Com ajuda dos países aliados, Putin quer ainda desenvolver as relações comerciais com os mercados asiáticos.

A intervenção é feita três dias antes de ser assinalado o primeiro aniversário da ofensiva militar russa na Ucrânia, iniciada na madrugada de 24 de fevereiro de 2022.

É também o primeiro discurso sobre o Estado da Nação feito por Putin em quase dois anos.

O Kremlin não permitiu que meios de comunicação social de países considerados como "inimigos" obtivessem acreditação para fazer a cobertura mediática do discurso.

O dia escolhido para o discurso, que será transmitido por todas as televisões públicas do país, coincide com a data em que Vladimir Putin assinou o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Lugansk e de Donetsk, na região do Donbass (leste ucraniano).

Nesse mesmo dia, 21 de fevereiro de 2022, Putin ordenou a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz" nos territórios separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, um prelúdio para o início da ofensiva militar contra a Ucrânia que aconteceria poucos dias depois.

Em setembro passado, e apesar de não ter o controlo total das regiões em causa, a Rússia anunciou a anexação de quatro regiões ucranianas - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia -, decisão contestada e rejeitada por Kiev e pela generalidade da comunidade internacional.

Após um ano do início da ofensiva militar, levada a cabo sob o pretexto da necessidade de "desnazificar" e "desmilitarizar" a Ucrânia para segurança da Rússia, Putin não atingiu o objetivo de controlar totalmente o Donbass, ainda que tenha conseguido manter um corredor terrestre que une o leste ucraniano à anexada península ucraniana da Crimeia (em 2014), através da costa do mar de Azov.

Nas últimas semanas, fontes ucranianas e ocidentais têm alertado para o início de uma nova grande ofensiva russa, cenário que tem desencadeado apelos para aumentar o fornecimento de armamento a Kiev.

Em reação à ofensiva russa, a comunidade internacional tem imposto à Rússia sanções políticas e económicas sem precedentes.

Notícia em atualização