Fotografia de luta entre ratos no metro vence prémio

Por Cátia Carmo 12 Fevereiro, 2020 • 19:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O cineasta e fotógrafo de vida selvagem Sam Rowley venceu o concurso Wildlife Photographer of the Year LUMIX People's Choice Award, do prestigiado Museu de História Natural de Londres. A fotografia vencedora é escolha do público e mostra dois ratos a brigar por algumas migalhas no metro de Londres.

A imagem foi selecionada entre mais de 48 mil fotografias a concurso. Para a consegui-la, Rowley visitou várias plataformas de metro todas as noites, durante uma semana, na esperança de captar o momento perfeito. Quando finalmente chegou, não durou mais do que um segundo, mas foi o suficiente para o fotógrafo ir satisfeito para casa.

"Estou tão feliz por ganhar este prémio. Ter sucesso nesta competição desta forma era um sonho, ainda por cima com uma fotografia tirada num ambiente tão quotidiano na minha cidade natal. Espero que mostre às pessoas o drama inesperado que se encontra nos ambientes urbanos mais familiares", explicou Sam Rowley, citado pelo site Peta Pixel.