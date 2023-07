França perto de alterar lei de segurança para permitir à polícia ativar sistemas de vigilância remotamente

A morte de Nahel, captada pelas câmaras de vigilância, fez regressar a tensão entre jovens e a polícia © Ludovic Marin/AFP

A assembleia nacional em França deu, na quarta-feira, passos seguros para alterar a lei de segurança interna de forma a permitir à justiça e às polícias ativar, remotamente, câmaras, microfones e sistemas de localização de dispositivos móveis e computadores de suspeitos de atos de terror e violência.

Apesar da acusação de direitos fundamentais e de a medida ser comparada ao romance distópico "1984", de George Orwell, os autores da mudança defendem-se, dizendo que França não é um regime totalitário e que há mecanismos de segurança e fiscalização.

A morte de Nahel, captada pelas câmaras de vigilância, fez regressar a tensão entre jovens e a polícia nos bairros sociais em Nanterre, arredores de Paris, e noutros bairros desfavorecidos da capital francesa, tendo os confrontos com as forças de segurança alastrado a várias cidades francesas durante várias noites consecutivas, com a danificação de muitos edifícios públicos e viaturas.

O agente da polícia suspeito de ter alvejado mortalmente o jovem está acusado de homicídio e em prisão preventiva.