Governo espanhol aprova dez medidas no valor de 784 milhões de euros para enfrentar seca

Espanha já perdeu metade das reservas de água

O governo espanhol vai injetar mais de 784 milhões de euros no setor primário para fazer face à seca. O pacote de dez medidas, aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros extraordinário, inclui ajudas diretas do Estado aos setores agrícola e pecuário, no valor de mais de 636 milhões de euros, e o subsídio de 70% dos seguros de seca dos cultivos mais afetados pela falta de chuva.

O resto dos fundos vai distribuir-se em ajudas diretas no valor de 355 milhões de euros ao setor da carne e da produção de leite, 276 milhões para a agricultura e cinco milhões para a apicultura.

Além das ajudas diretas, o Governo aprovou ainda benefícios fiscais para os produtores que tiveram uma redução de 20% nos rendimentos.

O decreto inclui ainda uma medida transversal que impede o trabalho ao ar livre em situações de calor extremo, perante as altas temperaturas que se esperam neste verão.

Com as medidas apresentadas, o Governo sobe para mais de 2190 milhões de euros as ajudas ao setor agrário, que já tinha sido apoiado com vários pacotes de medidas aprovadas desde 2022, no valor de mais de 1400 milhões de euros.

O decreto surge depois do ano mais seco da história, de acordo com os dados da Agência Estatal de Meteorologia, e com uma queda das reservas de água de 48,9%.