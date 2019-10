Nobel da Paz atribuído a Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, é o vencedor do Nobel da Paz © Tiksa Negeri/Reuters

Por TSF/Lusa 11 Outubro, 2019 • 09:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Prémio Nobel da Paz de 2019 foi atribuído, esta manhã, a Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia, pelos seus "esforços para atingir a paz e a cooperação internacional", ao tomar uma "iniciativa decisiva para resolver a conflito na fronteira com a Eritreia".

Pub Pub

Pub Pub

"Em estreita cooperação com Isaias Afwerki, o presidente da Eritreia, Abiy Ahmed conseguiu estabelecer rapidamente os princípios de um acordo de paz" para pôr fim ao conflito entre a Etiópia e a Eritreia, defendeu o Comité Nobel norueguês.

Num ano com 301 candidatos -- o quarto valor mais alto de sempre --, a lista de potenciais laureados com o Nobel da Paz contava com vários nomes reconhecidos internacionalmente entre as 223 pessoas nomeadas individualmente e as 78 organizações que concorrem a um dos mais cobiçados prémios do mundo.

Em 2018, o Prémio Nobel da Paz foi atribuído a dois arautos da luta contra a violência sexual, o ginecologista congolês Denis Mukwege e a ativista yazidi Yazidie Nadia Murad.

Notícia em atualização