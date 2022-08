Guterres pede aos governos que tributem os "lucros excessivos" das petrolíferas

António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas © Sedat Suna/EPA

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, apelou esta quarta-feira aos governos de todo o mundo que tributem os lucros excessivos que as empresas petrolíferas estão a ter.

"É imoral que as empresas de petróleo e gás atinjam lucros incríveis através dos mais pobres, com custos maciços para o clima. Apelo a todos governos que tributem estes excessos e apoiem os mais vulneráveis", pediu António Guterres no briefing de emergência das Nações Unidas.

Ainda sobre o tema da energia, o líder da ONU diz que é necessário "acelerar a transição para as energias renováveis, que são mais baratas do que as fósseis". Um dos objetivos da organização é o "financiamento para a transição verde".

Relativamente à guerra na Ucrânia, António Guterres diz que "continua a ter um efeito devastador nas pessoas e o conflito não tem sentido". Além disso, "a guerra também tem tido um grande impacto fora do território ucraniano", principalmente pela falta de alimentos que está a provocar a fome no mundo.