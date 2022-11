HP prevê despedir até 6000 trabalhadores nos próximos três anos

© Donald Trung Quoc Don/Wikimedia Commons

A HP prevê despedir entre 4000 e 6000 trabalhadores, a nível global, nos próximos três anos, uma medida que se insere no plano que vai permitir à multinacional poupar 1400 milhões de dólares anuais.

A empresa de informática, que tem sede na Califórnia, conta com aproximadamente 51.000 trabalhadores em todo o mundo e ainda não revelou de que forma é que os cortes anunciados vão ser distribuídos pelas suas unidades.

Conforme adiantou, esta medida faz parte de um plano, através do qual espera economizar 1.400 milhões de dólares (1.365 milhões de euros) anuais até 2025.

Ainda assim, terá que desembolsar 1000 milhões de dólares (975 milhões de euros) em reestruturações e outras despesas.

Em comunicado, o presidente executivo da HP, Enrique Lores, defendeu que esta nova estratégia vai criar mais valor, reduzir os custos e permitir o reinvestimento em "iniciativas-chave de crescimento".

No último trimestre do ano fiscal, a receita da HP cedeu 11,2%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, para 14.800 milhões de dólares (14.425 milhões de euros).