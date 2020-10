Igreja Católica beatifica Carlo Acutis, padroeiro da informática

Carlo Acutis © DR

Por TSF 10 Outubro, 2020 • 19:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Este sábado, em Assis, Itália, decorreram as cerimónias de beatificação do patrono da informática. Pela primeira vez, um génio da informática é beatificado. Morreu com 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante.

Carlo Acutis nasceu em Londres, em 1991, e morreu 15 anos depois no hospital San Gerardo de Monza, em Itália. Considerado um génio da informática, o seu biógrafo afirma que o jovem utilizava os novos meios digitais para evangelizar os amigos, tocando, de um modo especial, a eucaristia.

Apesar dos verdes anos, ainda passou por Lisboa e Fátima. Foi beatificado este sábado na Basílica de São Francisco de Assis, onde se encontra o seu corpo há 14 anos, aberto à veneração dos fiéis.

A mãe de Acutis assistiu à beatificação do filho adolescente que a levou à prática religiosa. Ainda sem patrono, a informática poderá também encontrar neste jovem emigrante o seu padroeiro em plena pandemia de Covid-19.

O papa Francisco já apresentou o jovem como um modelo da santidade na exortação apostólica em Roma.