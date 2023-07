Incêndio em bar no México faz 12 mortos e seis feridos

© Alberto De la Hoya / La Tremenda Cosa / AFP

O número de mortos e feridos confirmados num ataque com um objeto incendiário num bar no norte do México, hoje de madrugada, é de doze e seis, respetivamente.

A agência Europa Press recorda que o incêndio deflagrou num bar em San Luis Rio Colorado, uma cidade no norte do estado de Sonora, na fronteira com os Estados Unidos, depois de um homem ter atirado um objeto em chamas, provavelmente um 'cocktail molotov', contra o estabelecimento de onde tinha sido expulso por desrespeitar mulheres.

O homem foi detido no local.