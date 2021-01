Incêndio deflagra na sede do maior produtor mundial de vacinas

Os bombeiros combatem as chamas que deflagraram no Serum Insitute, na Índia © AFP

Há um incêndio na sede do maior produtor mundial de vacinas, o Sérum Institute, na Índia, avança a AFP. Segundo os media indianos, o fogo começou num local que está em obras, dentro do edifício.

Este instituto é atualmente responsável por milhões de doses da vacina "Covishield", desenvolvida pela Astrazeneca e a Universidade de Oxford. Os meios de comunicação locais dizem que a produção de vacinas contra a Covid-19 não foi afetada.

"O incêndio não afetará a produção da vacina Covid-19", disse uma fonte do Instituto à AFP, acrescentando que o incêndio ocorreu num local que está ainda em construção.

Um oficial do corpo de bombeiros local disse à AFP que há seis ou sete carros de bombeiros no local. "Não temos outras informações sobre a extensão do incêndio ou se alguém está preso", disse o oficial.

A Índia aprovou duas vacinas - Covishield, produzida pelo Serum Institute e a Covaxin, desenvolvida pela empresa local Bharat Biotech. A Índia deu início a um dos maiores planos de vacinação do mundo no sábado, com o objetivo de vacinar 300 milhões de pessoas até julho.

Há outros países que contam com o Serum Institute para o fornecimento da vacina. A Índia exportou o primeiro lote na quarta-feira para o Butão e Maldivas. Entretanto já seguiram dois milhões de doses para o Bangladesh e um milhão para o Nepal. O país deve também fornecer 20 milhões de doses para alguns países do sul da Ásia, da América Latina, África e Ásia Central.