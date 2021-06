Índia identifica nova variante em três estados, a Delta Plus

© EPA

O Governo da Índia anunciou, esta terça-feira, que identificou uma nova variante do coronavírus, a Delta Plus. Trata-se de uma mutação da variante Delta, que atualmente, já é dominante, por exemplo, na região de Lisboa e Vale do Tejo e responsável pelo aumento de novos casos nas últimas semanas em Portugal.

De acordo com a imprensa indiana, a nova variante foi detetada em pelo menos 16 pessoas de três estados do país, um dos mais atingidos pela pandemia. As autoridades indicam que esta nova estirpe é ainda "mais transmissível" do que a variante Delta, que já está presente em 92 países, segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde.

O executivo central aconselhou os governos regionais a tomar medidas para conter o aumento do contágio da nova variante, exigindo o aumento da testagem e acelerar a campanha de vacinação em curso.

O segundo país mais populoso do mundo está numa corrida contra o tempo para vacinar os milhões de habitantes. Na segunda-feira foi mesmo batido um recorde. Num só dia, foram vacinadas 8,6 milhões de pessoas.