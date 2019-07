Calor intenso atinge países nórdicos

A Organização Meteorológica Mundial prevê que os fluxos atmosféricos transportem o calor da Europa para a Gronelândia © Reuters

Por Lusa 27 Julho, 2019 • 19:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os países nórdicos registam temperaturas muito elevadas, numa altura em que o calor intenso que tem atingido a Europa se desloca para norte, dando origem em algumas zonas a "noites tropicais", anunciou o Instituto Meteorológico sueco este sábado.

Pub Pub

Na Suécia, o calor extremo tem-se feito sentir mesmo no norte do país.

Pub Pub

A pequena cidade de Markusvinsa (norte) foi atingida por um recorde de 34,8 graus Celsius, a temperatura mais elevada verificada este ano na Suécia. "Trata-se da temperatura mais alta no norte desde 1945 e a terceira mais elevada que registámos", declarou à AFP o meteorologista Jon Jorpeland.

No início da semana, houve, em vários locais da Suécia, "noites tropicais", em que a temperatura noturna não fica abaixo de 20°C.

De acordo com Jon Jorpeland, as temperaturas não foram extremas no sul da Suécia, onde durante alguns dias por ano atingem os 30 graus, apesar de agora estarem acima da média.

Mas as autoridades advertiram para o risco de escassez de água em agosto em várias regiões.

A vaga de calor também se fez sentir na Noruega, onde os serviços de meteorologia registaram "noites tropicais" em 20 locais diferentes do sul do país.

Foram emitidos alertas de calor na Suécia, Noruega e Finlândia.

A Organização Meteorológica Mundial prevê que os fluxos atmosféricos transportem o calor da Europa para a Gronelândia, "o que terá por efeito um aumento da temperatura e um derretimento acelerado" dos glaciares.