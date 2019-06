Centenas de aviões Boeing 737 Max podem ter peças defeituosas

© Lindsey Wasson/Reuters

Mais de 300 aviões Boeing 737 Max podem ter componentes com defeito de fabrico que requerem substituição.

O alerta é da Agência Federal de Aviação (FAA), autoridade que regula o setor aeronáutico norte-americano, que detetou problemas em componentes das asas que podem provocar danos no aparelho em pleno voo, avança a Reuters.

Em causa estão os slats fabricadas por um fornecedor subcontratado pela Boeing. Estes painéis móveis são uma parte integrante dos flaps e localizam-se ao longo da asa para fornecer um impulso adicional durante as aterragens e descolagens.

Uma falha total destas componentes pode provocar a queda do avião, alerta o regulador. Vai, por isso, emitir uma diretiva para ordenar a identificação e retirada destas peças no prazo de dez dias.

Em resposta à FFA, a Boeing admite ter identificado 20 aviões 737 Max que provavelmente terão peças com defeito e vai ainda confirmar o estado em que estas componentes se encontram noutros 159 aparelhos.

A fabricante norte-americana admite que o mesmo problema possa afetar 21 aviões 737 NG e está ainda a analisar 112 aviões deste modelo.

Os Boeing 737 Max continuam proibidos de voar depois queda de dois aviões em outubro e novembro do ano passado.

Tanto o primeiro acidente, que envolveu um avião da Lion Air, como o segundo, que meses depois envolveu um avião da Ethiopian Airlines, registaram um erro no novo sistema automático de estabilização - o chamado MCAS, criado para corrigir a posição do nariz do avião - uma novidade do modelo Max.

Em resultado, os pilotos receberam leituras incorretas do sensor e a tripulação não conseguiu desligá-lo. O nariz dos dois aparelhos foi forçado a baixar e levantar sucessivamente em poucos minutos minutos até que a perda de controlo foi total.

A Boeing já concluiu as atualizações de software requeridas para resolver este problema e entregou novas diretivas à FAA, que por sua vez vai assegurar a formação e certificação dos pilotos.

