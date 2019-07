"Era uma pessoa conhecida." A reação (curta) de Bolsonaro à morte de João Gilberto

© Adriano Machado/Reuters

"Era uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família, tá ok?" Foi esta a resposta que o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deu aos jornalistas quando lhe pediram para comentar a morte do músico brasileiro João Gilberto. A reação curta é citada pelo jornal A Folha de São Paulo.

Pub Pub

João Gilberto é considerado um dos pais da Bossa Nova e foi um dos nomes mais influentes da música brasileira.

Ao mundo e à História deixa álbuns como "Chega de Saudade" (1958), "Getz/Gilberto" (1964) e "O amor, o Sorriso e a Flor" (1960).