Guterres é capa da Time na corrida contra o tempo do planeta que se afunda

Um planeta que se afunda. É assim que a revista Time faz capa com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

António Guterres na capa da revista TIME © TIME

A mensagem está na imagem: Guterres, de fato e gravata, é fotografado com água já acima dos joelhos. De cara fechada, o português fita os leitores e, nas letras que lhe são sobrepostas, lê-se "Oceanos a subir, residentes a fugir, aldeias a desaparecer. O nosso planeta a afundar-se".

A imagem, revela a revista na legenda da mesma, foi captada na costa de Tuvalu, um dos países mais vulneráveis à subida dos oceanos. "As nações-ilha lideram a luta contra as alterações climáticas", lê-se.

A luta contra as alterações climáticas é uma das principais temáticas do mandato de Guterres enquanto líder da ONU e tem mesmo deixado vários alertas sobre a urgência em encontrar cada vez mais soluções dos problemas climáticos.

Em setembro vai discutir-se, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque uma possível antecipação do corte das emissões estabelecidas no Acordo de Paris, cujo prazo se esgota no próximo ano.