© EPA

Por TSF 29 Julho, 2019 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mário Centeno, o ministro das Finanças português, estará fora da corrida à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI), avança a agência Bloomberg, citada pelo negócios.

Pub Pub

De acordo com o site do jornal, o processo de escolha do sucessor de Christine Lagarde - que está a ser liderado pela França e Paris - parece ter posto de parte Mário Centeno.

Pub Pub

A lista em discussão, neste momento, terá apenas três nomes.

[Notícia em atualização]