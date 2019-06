Mick Jagger regressa aos palcos após operação ao coração

Mick Jagger está de regresso aos palcos depois de ter sido sujeito a uma operação ao coração, em abril.

Pub Pub

O vocalista dos Rolling Stones atuou esta sexta-feira no Soldier Field, em Chicago, e não lhe faltou energia para cantar e saltar.

Este foi o primeiro concerto da tour norte-americana dos Stones, adiada devido à operação a que o músico de 75 anos teve de se submeter. O estádio com 61.500 ligares teve lotação esgotada.

"Ele ultrapassou tudo muito facilmente", contou ao jornal Toronto Sun o guitarrista Keith Richards. "Está em grande forma (...) parece que não houve problema nenhum".

Já antes do espetáculo Mike Jagger publicou no seu Instagram um vídeo do ensaio que prova isso mesmo.