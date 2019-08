Na capital da Indonésia há uma aldeia no topo de um prédio

© Shahrir Bahar / instagram @shahrirbahar1

Chama-se Cosmo Park e é um complexo residencial de linhas modernas com estradas, jardins e até uma piscina, localizado no 10º andar do centro comercial Thamrin City Mall, no meio de Jacarta.

Já com dez anos de existência, o condomínio só se tornou famoso depois de um usuário do Twitter publicar uma foto deste espaço com "78 unidades de dois andares com a imensa extensão urbana de Jacarta no fundo. Foi uma foto que capturou tanto a escala quanto a incongruência do projeto" cita o The Guardian.

Numa cidade lotada, com 10 milhões de habitantes, três vezes mais do que o recomendado, as inundações frequentes, a poluição e até o défice de passeios - a acrescentar ao facto de a cidade estar literalmente a afundar-se - são problemas graves, e a ideia de mudar a capital do país está em cima da mesa.

No entanto, aqueles que vivem no Cosmo Park consideram-no "um lindo oásis" que permite as crianças brincar na rua e as pessoas circularem com segurança.

"É tão bom. Há muito espaço aberto, o meu filho pode andar de bicicleta. É tão central, é realmente seguro, e há uma sensação de vizinhança adorável", contou uma das moradoras ao jornal britânico.

O acesso a esta pequena vila erguida em altitude só pode ser feito através de um cartão.

Há um outro empreendimento deste tipo em Jacarta, ainda que menos popular. Localiza-se a norte da cidade, por cima do centro comercial Mall Of Indonésia.