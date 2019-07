Centro de detenção em Tripoli acolhia 600 migrantes © Ismail Zitouny /Reuters

Pelo menos 44 pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas esta noite na sequência de um ataque a um centro de detenção para migrantes em Tripoli, na Líbia.

O local que aloja 600 migrantes provenientes principalmente de África terá sido alvo de um ataque aéreo esta terça-feira.

O enviado das Nações Unidas à Líbia, Ghassan Salame, já condenou o ataque que apelida de "crime de guerra".



Em comunicado, o Governo apoiado pela da Líbia já responsabilizou o Exército Nacional Líbio (do marechal Khalifa Haftar) pelo ataque.

Já o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados Charlie Yaxley afirma que não é possível confirmar quem são os autores do ataque e diz que será lançada uma investigação ao caso.



Em abril, as forças lideradas pelo marechal Khalifa Haftar, o homem forte da fação que controla o leste da Líbia e que disputa o poder político líbio, lançaram uma ofensiva contra Tripoli, onde está o Governo de Acordo Nacional.

[Notícia atualizada às 10h45]