Relatório oficial prevê falta de combustíveis, comida e medicamentos pós-Brexit

Chama-se "Yellow Hammer" ["martelo amarelo"] e é apresentado como o relatório mais exaustivo em caso de saída da UE sem acordo. O documento britânico tem o carimbo oficial do Governo, a marca que sinaliza a confidencialidade e as regras de segurança.

O relatório está estampado nas páginas do Sunday Times, e prevê um cenário de falta de combustíveis, comida e medicamentos, e portos engarrafados.

De acordo com o escrito confidencial, 85% dos camiões podem ficar parados no canal da Mancha, travados pelos serviços alfandegários franceses.

Com os camiões parados, o relatório aponta para um congestionamento dos portos, que pode prolongar-se durante três meses, até que a situação esteja normalizada. O documento oficial indica que o Governo de Boris Johnson também acredita que uma saída desordeira vai restabelecer a fronteira entre as duas Irlandas.

O The New York Times sublinha que o relatório, elaborado neste mês de agosto, nem sequer traça o pior cenário. Estas são apenas as consequências mais prováveis de uma saída sem acordo a 31 de outubro.

O gabinete do primeiro-ministro não quis comentar, alegando que não fala de fugas de informação.

Mas, em declarações à Sky News, o ministro da Energia lamentou o alarmismo, considerando que muitas pessoas estão a jogar com o medo. Kwasi Kwarteng garante mesmo que o país estará totalmente preparado para uma saída sem acordo a 31 de outubro.

O relatório oficial é conhecido no dia em que mais de uma centena de deputados escreveram a Boris Johnson, para pedir a convocação imediata do Parlamento, para debater o Brexit.

Os deputados, todos contra a saída do Reino Unido da União Europeia, consideram que o país vive uma emergência nacional. Por isso, defendem que o parlamento tem de estar reunido em permanência, em vez de estar de férias até ao início de setembro.

Boris Johnson está determinado na saída efetiva do Reino Unido da UE a 31 de outubro, mesmo que sem conseguir renegociar o acordo concluído entre a ex-primeira-ministra britânica Theresa May e Bruxelas.

Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, principal formação da oposição, quer apresentar uma moção de censura contra o conservador Johnson, quando o Parlamento retomar os trabalhos.

Corbyn espera, caso consiga derrubar Johnson, ser primeiro-ministro interino para tentar conseguir um novo adiamento da data de saída da UE e evitar um Brexit sem acordo, convocando em seguida eleições antecipadas.

O Governo de Boris Johnson tem uma maioria de apenas um voto no Parlamento britânico.

"O que precisamos é de um Governo que esteja pronto a negociar com a UE para não termos uma saída catastrófica em 31" de outubro próximo, afirmou, no sábado, Corbyn. E o Governo de Johnson "não quer claramente fazer isso", sublinhou.

O Parlamento britânico é composto por duas Câmaras, a dos Comuns e a dos Lordes. A Câmara dos Comuns tem 650 assentos.