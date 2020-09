Itália regista 1452 novos casos e 12 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O número de pacientes internados em Unidades de Cuidados Intensivos continua a aumentar em Itália © Matteo Corner/EPA

Por Lusa 16 Setembro, 2020 • 17:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Itália registou 1452 novas infeções de Covid-19 nas últimas 24 horas, um número superior aos 1229 de terça-feira, mas mais de 100 mil testes foram realizados, em comparação com 80 mil do dia anterior, segundo o Ministério da Saúde.

No último dia, houve 12 mortes, em comparação com as nove de terça-feira. Com os novos dados, o número total de casos no país desde o início da emergência sanitária, a 21 de fevereiro, é de 291 442 e os óbitos de 35 645.

O número de pacientes internados em Unidades de Cuidados Intensivos continua a aumentar e chega agora aos 207, os hospitalizados com sintomas são 2285, enquanto mais de 38 mil infetados estão isolados em casa.

Atualmente, há portanto mais de 40 mil casos ativos no país. A região da Campânia foi a que mais novos casos registou nas ultimas 24 horas, com 186, seguida da Lombardia e Véneto com 169 infeções cada, e de Lácio, cuja capital é Roma, com 165.

Segundo a Federação Nacional de Faculdades de Medicina (Fnomceo), desde o início da pandemia em Itália, 177 médicos morreram.

A federação começou a publicar a lista dos profissionais falecidos em março, que se vem alongando e incluiu médicos no ativo, aposentados e os aposentados que voltaram ao serviço devido à emergência pandémica.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 936 095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.