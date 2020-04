Itália ultrapassa os 20 mil mortos por coronavírus

Os novos casos de infeção em Itália continuam a diminuir © Miguel Medina/AFP

O novo coronavírus já provocou 20 465 mortos em Itália, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela agência de Proteção Civil do país. Só nas últimas 24 horas somaram-se mais 566 óbitos, um número diário que voltou a subir.

No entanto, os novos casos de infeção continuam a diminuir. Esta segunda-feira registou-se o número mais baixo da última semana: 3153, ou seja, uma taxa de variação de 2,02%, a mais baixa desde o início do surto no país, a 20 de fevereiro.

Entre 20 de fevereiro e 13 de abril contabilizaram-se, ao todo, 159 516 casos de Covid-19 em Itália. Desses mais de 159 mil, 103 616 permanecem ativos.

A região da Lombardia continua a ser a mais afetada em todo o país, registando mais de metade das mortes, 111 nas últimas 24 horas, que também foi o número mais baixo desde 14 de março.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já provocou mais de 109 mil mortos e infetou quase 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 360 mil são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando mais de 20 mil, e aquele que tem mais infetados, com mais de 530 mil casos confirmados.

O continente europeu, com quase 910 mil infetados e mais de 75 mil mortos, é o que regista o maior número de casos.