Já teve alta a criança que foi internada com caso suspeito de hepatite aguda

A criança que foi internada no Hospital de São João com um caso suspeito de hepatite aguda já teve alta hospitalar.

A informação foi confirmada à TSF por Rui Tato Marinho, que vai integrar a task force que a DGS criou para acompanhar o surto mundial de hepatite aguda em crianças cuja origem ainda é desconhecida.

"Este caso está confirmado que não é uma hepatite aguda grave de causa desconhecida. A criança entretanto teve alta. Neste momento, a causa é outro vírus, a gripe A e, portanto, não cabe nos critérios", disse à TSF o médico Rui Tato Marinho.

O diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais revelou que a criação da task force da DGS foi acelerada para acompanhar a evolução deste "pequeno surto epidémico". No total, em todo o mundo, foram já registados 190 casos de hepatite aguda em crianças de origem desconhecida.