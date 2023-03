Jorge Moreira da Silva nomeado para liderar agência da ONU para infraestruturas e gestão de projetos

Jorge Moreira da Silva © Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Por Filipe Santa-Bárbara e Rui Oliveira Costa 23 Março, 2023 • 17:28

Jorge Moreira da Silva foi esta quinta-feira nomeado diretor-executivo da agência das ONU para as infraestruturas e gestão de projetos (UNOPS) e secretário-geral adjunto da Organização das Nações Unidas (ONU).

"É com alegria e sentido de responsabilidade que acolho a decisão hoje anunciada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas de me nomear, na sequência de um concurso público internacional, diretor-executivo da UNOPS (agência da ONU para as infraestruturas e gestão de projetos) e secretário-geral adjunto das Nações Unidas (Under Secretary-General)", disse Moreira da Silva em comunicado.

A nomeação surge após um concurso público internacional: "Tratou-se um processo competitivo ao qual concorri individualmente. Estarei, nos próximos anos, totalmente focado nesta missão de liderar, no terreno, a construção e a gestão das infraestruturas essenciais ao desenvolvimento sustentável, à segurança e paz, e ao combate às desigualdades e às alterações climáticas."

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.