Kim Jong-un andou a cavalo na montanha sagrada... e o que isso pode significar

Kim Jong-un foi fotografado durante um passeio a cavalo no monte Paektu, uma montanha considerada sagrada pelos norte-coreanos, o que criou a expectativa no país para uma eventual mudança ou anúncio importante.

Diz a lenda que nesta montanha com 2750 metros terá nascido há quatro mil anos o fundador do primeiro império coreano, Dangun. Terá sido também aqui que Kim Il-sung, o avô do atual líder norte-coreano, organizou a resistência contra os japoneses.

A montanha é um símbolo comum na propaganda do regime de Pyongyang e no texto que acompanha as imagens a agência estatal KCNA deixou pistas sobre o que pode simbolizar este gesto:

"Tendo testemunhado os grandes momentos do seu [de Kim Jong-un] pensamento no topo do monte Peaktu, todos os oficiais que o acompanhavam estavam convictos, a transbordar de emoção e alegria, que haverá outra grande operação para surpreender o mundo, e dar um passo em frente na revolução norte-coreana."

Em 2017 Kim Jong-un visitou o monte Paektu antes de lançar o maior míssil intercontinental e semanas antes do discurso de Ano Novo que abriu a porta a um acordo com a Coreia do Sul. Também em 2018, o líder norte-coreano esteve no mesmo local com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.



Os analistas citados pela Reuters, especialistas em assuntos relacionados com a Coreia do Norte, dizem que o líder norte-coreano pode querer marcar uma posição de força, desafiando as sanções internacionais e a pressão para a desnuclearização.