Ladrões ficam presos em túnel que escavaram para assaltar banco em Roma

Um grupo de ladrões escavou um túnel de seis metros a partir de uma loja com a presumível intenção de assaltar um banco, em Roma, mas o plano saiu completamente furado: o teto da estrutura desabou e os assaltantes ficaram bloqueados num espaço de poucos metros de largura. Correndo o risco de asfixiar, acabaram por ter de pedir socorro.

"Socorro, estamos presos num túnel", alertaram pelas 11 horas da manhã de quinta-feira.

O incidente levou a que tivesse de ser montada uma operação de resgate aparatosa, na Via Innocenzo XI, envolvendo bombeiros e equipas que geralmente atuam no resgate de vítimas em cenários sísmicos.

"Tirem-me daqui", gritava um dos homens que ficou preso no túnel durante nove horas.

Resgatado pelas 19h40 de quinta-feira, o homem de 50 anos foi depois transportado para o hospital em estado considerado grave, relata a imprensa italiana.

Pelo menos outros três elementos do grupo, já com antecedentes criminais, nomeadamente por roubo, conseguiram sair do túnel sozinhos. Fugiram do local, mas a polícia acabou por deter dois.

Pelo comportamento do grupo, e considerando a profundidade do túnel escavado em direção a um banco próximo daquele local, as autoridades acreditam que o plano passava por levar a cabo um assalto no final do mês.

Ainda sem certezas absolutas sobre qual o propósito da escavação, e com outras hipóteses em cima da mesa, a polícia prossegue com a investigação para determinar os contornos do incidente.